Бывший украинский судья Николай Чаус, которого, по словам его супруги, похитили 3 апреля в Молдове, записал видеообращение. В нем он заявил, что похищение произошло не сейчас, а в 2016 году.

Видеообращение Чауса опубликовано в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус", который был создан 16 мая.

"Здравствуйте, меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений. В данный момент не могу сообщить о своем местонахождении. Но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении. Кому это выгодно - можно только догадываться", - сказал Чаус.

Также он обратился к своей супруге Светлане Чаус. Он извинился перед ней и пообещал, что скоро все наладится.

"В первую очередь, хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах понесут заслуженное наказание", - сказал Николай Чаус.

По словам бывшего судьи, его действительно похитили, но не в 2021, а в 2016 году, и с тех пор он был вынужден находиться вне дома.

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти", - заявил Чаус.

По его словам, в ближайшее время он намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, "в том числе на те, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

Также он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности.

Отметим, что файл с видеообращением Чауса, который загружен в Telegram-канал, называется "привет Петр Алексеевич".

О главном выводе из заявления Чауса пишет телеграм-канал "Политика Страны"

"Итак, главный вывод по заявлению Чауса: он согласился сотрудничать с украинской властью и давать показания против Порошенко, заявив о том, что его похитили в 2016 году.

В ближайшее время он официально объявит о своём пребывании в Украине и даст показания следственным органам.

Каким образом Чаус покинул Молдову - в заявлении демонстративно обойдено вниманием.

Судя по некоторым намекам, не исключено, что он заявит, что был вынужден сам сбежать из страны и имитировать своё похищении, опасаясь, что Порошенко и Грановский его убьют", говорится в сообщении

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб.

В Украине долгое время правоохранители не открывали производства по поводу исчезновения Чауса, однако 7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.