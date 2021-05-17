В Екатеринбурге неизвестный мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате инцидента трое человек погибли.

Об это сообщает издание E1.RU со ссылкой на очевидцев.

По данным сайта, несколько человек слышали звуки выстрелов около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

По словам источника издания в правоохранительных органах, в результате инцидента погибли как минимум три человека.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили Е1.RU данные о задержании нападавшего.



"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как уточнили в Следственном комитете РФ, три человека были убиты в парке Екатеринбурга после конфликта на почве распития спиртного

В то же время, по данным телеграм-канала "LIFE SHOT", полицейские попытались задержать нападавшего, но он сопротивлялся и получил пулю в грудь.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу и устроил стрельбу. В результате погибли как дети, так и учителя, о героическом поведении которых рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что во время допроса Галявиев заявил, что был рожден богом.