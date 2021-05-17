В Ирпене протестуют местные жители. Скриншот

В Ирпене местные жители перекрыли трассу М 07, которая связывает город с Киевом, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам города.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие перекрыли Варшавское шоссе, на участке посёлка Лесная Буча. Участники митинга ходят по кругу на пешеходном переходе.

Скриншот протеста в Ирпене

По их словам, население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое: ежедневные пробки, ежедневные перебои с электричеством, отсутствие мест в садиках и школах.

Дорогу перекрыли в 09:00, пока организаторы не сообщают когда закончат акцию. На месте находится несколько правоохранителей.

Скриншот протеста в Ирпене

Из-за перекрытия трассы М 07, въезд в столицу Украины практически парализован. 

Напомним, в начале апреля в Полтаве продолжился протест предпринимателей против ужесточения карантина. Из-за этого центральные улицы города были перекрыты. Участники акции обратились к президенту Владимир Зеленскому с просьбой выразить недоверие главе Полтавской областной государственной администрации. 

Также мы подробно рассказывали, как в центре Киева перекрыли Институтскую из-за протеста вкладчиков в правительственном квартале.

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