В Ирпене местные жители перекрыли трассу М 07, которая связывает город с Киевом, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам города.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Протестующие перекрыли Варшавское шоссе, на участке посёлка Лесная Буча. Участники митинга ходят по кругу на пешеходном переходе.

По их словам, население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое: ежедневные пробки, ежедневные перебои с электричеством, отсутствие мест в садиках и школах.

Дорогу перекрыли в 09:00, пока организаторы не сообщают когда закончат акцию. На месте находится несколько правоохранителей.

Из-за перекрытия трассы М 07, въезд в столицу Украины практически парализован.

Напомним, в начале апреля в Полтаве продолжился протест предпринимателей против ужесточения карантина. Из-за этого центральные улицы города были перекрыты. Участники акции обратились к президенту Владимир Зеленскому с просьбой выразить недоверие главе Полтавской областной государственной администрации.

Также мы подробно рассказывали, как в центре Киева перекрыли Институтскую из-за протеста вкладчиков в правительственном квартале.