20 мая исполняется два года со дня инаугурации Владимира Зеленского. В этот день он стал президентом, приняв присягу на верность украинскому народу.

"Страна" перечитала инаугурационную речь Зеленского и сравнила его тезисы с его же действиями за половину президентского срока.

Крестовый поход против "дерибана"

В речи Владимира Зеленского было много лирики и красивых образов. Начиная от "мы все - президенты" до "Каждый из нас погиб на Донбассе" или "Европейская страна начинается с каждого".

Зе таким образом пытался показать, что пришло время народной власти, и он - лишь выразитель этих чаяний. А "системные надутые политики" должны уйти.

Интересен срез претензий к старым политикам - с оглядкой на то, что таковым уже в общем-то стал и сам Владимир Александрович.

"Мое избрание доказывает – граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей. Возможностей "откатов", "потоков", "дерибана"", - заявил Зеленский, адресуясь к Раде и правительству. Видимо, намекая, что именно эти люди занимаются коррупцией.

Здесь с президентом не поспоришь - граждане от этого устали. Однако за два года его власти ни один топ-коррупционер из тех, кому грозил Зеленский в парламенте, не получил обвинительного приговора. А число открытых по этим статьям дел против людей уровня депутатов и министров исчисляется единицами.

Стоит ли говорить, что никуда не делись и скандалы с "потоками" и "дерибаном".

"Нас 65 миллионов"

Во время инаугурации Зеленский пообещал раздавать паспорта украинцам за рубежом, чтобы они могли приехать и построить "успешную Украину".

"И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь: нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля.

Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и в Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете!

Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство.

Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой.

Мы ждем вас. Сувениров из-за рубежа не нужно, привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности".

Пока никакого потока украинцев, которые желают вернуться на историческую родину, не наблюдается. То есть условия для этого не создаются.

Более того, если брать украинцев из России (а их там явно больше, чем в Южной Америке), то им при Зеленском вообще хотят запретить получать украинский паспорт.

Так, в законопроекте о двойном гражданстве прямо говорится, что с Россией двойного гражданства Украина не позволит. Исключение сделали только для "жертв политических репрессий".

"Нам эту войну заканчивать"

Общем уже местом стало обещание Зеленского закончить войну. Вероятно, потому что это был главный пункт его предвыборной программы.

"Наша первостепенная задача – прекращение огня на Донбассе.

Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы ради жизни близких вам людей?

Могу заверить – для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий.

История – штука несправедливая. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

И мы готовы к диалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных.

Наш следующий вызов – это возвращение утраченных территорий", - говорил президент на инаугурации.

Через два года война не только не закончилась, а разгорелась еще сильнее, чем была в последние годы Порошенко. Единственный раз, когда ее удалось приглушить - перед местными выборами, когда президенту нужно было поднять рейтинг своей партии на юго-востоке.

Более того, этой весной война на Донбассе чуть было не переросла в прямой украино-российский конфликт. В который пришлось вмешиваться Байдену.

Одной из причин стало то, что к диалогу Зеленский оказался не готов. Поскольку ни на йоту не отступил от повестки времен Порошенко по Донбассу. Хотя уже тогда было понятно, что Москва "республики" готовы договариваться лишь в рамках "Минска-2" - договора, который в Украине официально порицают. Хотя и не выходят из него.

Не в этой речи, но в других своих заявлениях президент обещал закончить войну за год. Как видим, прошло уже два, а война только усиливается. То есть ко второму пункту - "возвращение утраченных территорий" - даже не подошли.

"Шокирующие тарифы"

Зеленский в инаугурационной речи также перечислил ряд проблем, которые он намерен решать.

"Безусловно, кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места.

Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице.

Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении", - говорил президент.

Динамика роста зарплат и падения тарифов за два года власти Владимира Зеленского не впечатлила. Разве что некий прогресс наметился по дорожному строительству. Но и там вопросов больше, чем выхлопа.

Во-первых, роста украинской экономики "Большая стройка" не дает, поскольку большинство подрядчиков - иностранцы, как и львиная доля стройматериалов - импортные. Во-вторых сливки с дорожной темы снимает картель из особо приближенных к Банковой компаний и кланов.

Что же до медицины, то президент Зеленский медреформу Супрун останавливать не планировал. Но свои коррективы внес коронавирус, который обнажил провалы не только прошлых "реформ", но и новой власти: взять хотя бы проваленную вакцинацию или катастрофу с кислородом в больницах.

В любом случае, за два года президентства "лежать в больнице с ребенком" лучше не стало.

НАТО теперь уже надо

Накануне своего избрания Владимир Зеленский скептически высказывался о вступлении Украины в НАТО.

Не будучи противником Альянса, он говорил, что нас туда не зовут. Тем самым оппонируя Порошенко, который перед выборами обещал вступление в НАТО и даже Европейский союз. Как бы цементируя за собой весь евроатлантический курс.

Нотки скепсиса звучали у Зеленского и в его инаугурационной речи: "Нужно не говорить о стандартах НАТО, а создавать эти стандарты", - заявил президент 20 мая 2019 года. Фактически призывая модернизировать армию без вступления в Альянс.

Однако в последнее время риторика Зе поменялась.

После избрания президентом США Джо Байдена, Зеленский заочно поинтересовался у него, "почему Украина еще не в НАТО". А на фоне обострения с Россией украинский гарант начал открыто требовать у Запада предоставить Киеву план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

В ответ на эти требования с Запада прозвучало несколько недвусмысленных отказов. После чего тема заглохла. ПДЧ на саммите в Брюсселе в этом году Украине не дадут.