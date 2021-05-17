Ученики казанской гимназии, которую атаковал террорист, продолжили учебу в соседней школе №174. В ней усилили меры безопасности и посторонних не пускают даже на территорию.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Кроме того, у учебного заведения дежурят сотрудники полиции и Росгвардии, а многих детей провожают родители. По рекомендациям психологов, дети будут учиться как в своей школе - классы перемешивать не будут. Адаптироваться к изменившимся условиям ученикам помогут педагоги.

Часть детей из невыпускных классов закончили учебу уже сейчас, получил итоговые оценки по текущей успеваемости.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в свою бывшую школу и устроил стрельбу. В результате погибли как дети, так и учителя, о героическом поведении которых рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что во время допроса Галявиев заявил, что был рожден богом и рассказал, как тиранил свою семью.

Суд избрал Галявиеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также мы писали, что в Казани спустя четыре дня после теракта "заминировали" пятнадцать школ.