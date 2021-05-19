Сегодня 9 лунный день, когда Луна находится в созвездии Льва и благоприятствует всем деятельным представителям Зодиака. Удача сопутствует в плодотворном сотрудничестве, организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, вечеринок, направленных на сплочение коллектива и прочие развлечения.

Впрочем, есть несколько знаков Зодиака, которым сегодня нужно быть осторожными со всякого рода увеселительными и финансовыми делами. Астрологи называют три знака Зодиака, которым сегодня понадобиться перезарядка: это Телец, Дева и Стрелец. Постарайтесь отказаться от сделок с недвижимостью, серьезных финансовых дел, подписания договоров. Остерегайтесь завышенного самомнения и склонности к лести. На первое место ставьте себя и свои интересы.

Телец (21.04 - 21.05)

Прислушивайтесь к своей интуиции, она вас не подведет. Можете расслабиться и наслаждаться тем, что вы делаете, а можете попытаться выйти за рамки привычных решений и стереотипного взгляда на жизненные ситуации. Возможно, скоро вы получите информацию, которая поможет продвинуться в вашем деле. Помимо рабочих моментов, следует уделить время родным, чтобы укрепить отношения.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо заручиться поддержкой единомышленников для создания общих творческих проектов и придерживаться четко обозначенного бюджета, чтобы не выйти за рамки приличия и избежать лишних трат. Постарайтесь рассказать о ваших идеях большему числу коллег, знакомых, друзей. Не отказывайтесь от их помощи. Не переживайте, у вас появится достаточно ресурсов и все получится. Искусство наполнит вас необходимыми силой и энергией.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы на пути к эмоциональному выгоранию и нуждаетесь в том, чтобы несколько дней провести наедине со своими мыслями, абстрагироваться от проблем и перезарядиться. Уже сегодня возьмите ручку и блокнот, чтобы спланировать свои действия, просчитайте все до мелочей и начните двигаться на пути к цели. Не нагружайте свой организм, вам необходим отдых.

Напомним, период с 17 по 23 мая будет энергичным для Близнецов и ответственным для Водолеев.

Также "Страна" публиковала четыре знака зодиака, которым пора сменить стиль, прическу, режим дня. Это Тельцы, Скорпионы, Козероги и Водолеи.