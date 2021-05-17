17 мая в Украине презентовали новые услуги онлайн-сервис "Дія", в котором зарегистрировались уже 10 миллионов украинцев.

Среди них - цифровая подпись и прописка онлайн, замена водительского удостоверения, льготная ипотека для переселенцев, регистрация права на недвижимость онлайн.

Новые услуги будут после загрузки новой версии приложения. Чтобы воспользоваться ими зарегистрированным пользователям нужно будет обновить приложение.

Впрочем в мобильной версии, даже после этого услуга, к примеру, смены места регистрации пока недоступна - она есть в списке услуг, но неактивна. Зато на портале "Дия" все уже работает.

Рассказываем подробнее о том, что презентовали сегодня и как это будет работать.

На пороге paperless. О чем рассказал Зеленский

На мероприятии "Diia Summit 2.0" присутствовал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что главные цели "Дии" - простота оформления госуслуг и борьба с коррупцией.

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, нужно было платить взятки, были такие случаи, теперь - нужно платить за интернет. Раньше нужно было пройти 10 кабинетов, сейчас - один сайт. Раньше нужны были 50 справок в очередях, сейчас - 3-4 клика в смартфонах" - заявил Зеленский, открывая саммит.

Также он сказал, что 24 августа страна войдет в режим paperless, то есть государственные органы будут принимать документы в электронном виде.

"Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумаги было действительно не на бумаге" - сказал президент.

Также он заявил, что Украина – первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные.

Цифровая подпись

Сервис "Дія" позволит оформлять цифровую подпись онлайн. Услуга доступна только для обладателей ID-карты: владельцы бумажного паспорта воспользоваться ей не смогут.

Раньше, чтобы получить ее, нужно было идти в налоговую или специальные центры сертификации. Цифровой ключ выдавали на флешке.

Также диджитал-подписи можно оформить через Приват-24. В этом случае нужно было скачивать специальный файл. Теперь зарегистрированным пользователям обещают цифровую подпись в несколько кликов.

Как оформить цифровую подпись:

1. Зайдите в настройки и выберите раздел "Дія. Підпис".

2. Нажмите кнопку "Создать" и покрутите головой для фото-авторизации ID.

3. Придумайте и сохраните пин-код.

После этого подпись должна сохраниться. С юридической точки зрения она полностью приравнивается к обычной.

Пока этой подписью можно будет заверять ряд услуг, например, оформлять прописку, подавать декларацию, платить налоги. Через несколько лет пользователям обещают, что можно будет получить любую госуслугу.

Также в "Дие" будет сохраняться история использования цифровой подписи, так что можно будет отследить все действия с ней.

Онлайн-прописка

Это одна из важнейших услуг, которые появляются в "Дие".

До сегодняшней презентации зарегистрировать место жительство онлайн можно было в восьми городах - Харьков, Луцк, Мариуполь, Кривой Рог, Винница, Ровно, Львов и Хмельницкий.

Новые города пообещали добавлять каждую неделю с таким расчетом, чтобы охватить всю страну до конца года.

Пока эта услуг доступна для обладателей ID-паспортов и загранпаспортов с чипом. Но после принятия законопроекта, эти сервисы станут доступны и для тех, кто использует бумажный паспорт. Ориентировочно это произойдет до сентября.

Впрочем, на данный момент услуга у большинства пользователей мобильной "Дии", у которых есть ID-карты, неактивна. После обновления приложения она появилась в перечне услуг, но войти в нее невозможно. Возле слов "Регистрация места проживания" стоит маркер "Бета" и в "Разработке".

А вот на портале "Дия" уже можно менять прописку владельцам айди-карт. Объясняем особенности сервиса.

Смена места регистрации для лиц призывного возраста. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время сегодняшнего эфира "Снiданок з 1+1" ответил на уточняющие вопросы по оформлению прописки онлайн.

Он рассказал, что если раньше мужчинам призывного возраста при смене места регистрации нужно было идти в военкомат, то сейчас это можно будет сделать в смартфоне.

"Не нужно будет посещать военкомат - все онлайн. Военкоматы будут получать информацию о смене места жительства автоматически" - пояснил министр.

Поход в военкомат - это весьма распространенная проблема для тех мужчин, кто планировал сменить место регистрации. Сейчас от них требуется идти в военкомат и уведомлять о смене места жительства. Только после разрешения военного ведомства человека снимали с регистрации.

Сейчас, если верить Федорову, все изменится. Однако, как будет система работать на практике - неизвестно.

Основной вопрос - кого коснется эта "диджитализация". У многих украинцев нет военного билета. Позволят ли им менять прописку онлайн - или нужно будет сначала идти в военкомат и проходить медкомиссию - пока открытая проблема.

Как прописаться, если ты не владелец жилья. Также Федоров пояснил, что владелец жилья оформляет прописку напрямую, а для того, чтобы прописать других лиц, потребуется его согласие. То есть он должен будет подтвердить это цифровой подписью (выше мы рассказывали, что этот сервис уже запустили в "Дие").

"Если я хочу у вас прописаться - вам нужно будет подтвердить это электронной подписью. Никто не сможет прописаться без ведома владельца" - рассказал Федоров.

Регистрация места жительства для детей до 14 лет. Прописан на портале "Дія" и прядок регистрации места жительства для детей до 14 лет.

1. Для этого нужно будет заполнить заявление и поставить цифровую подпись под ним.

2. Если у родителей разные места жительства, второй родитель должен будет подтвердить согласие - опять же с помощью заявления и цифровой подписи.

3. Информацию передадут в обработку регистратору соответствующего органа местного самоуправления.

При этом жилье, по адресу которого осуществляется регистрация, не должно быть в ипотеке или собственности по доверенности.

Регистрация места жительства для арендующих жилье. "Если арендуете - владелец должен подтвердить ваш запрос, который он получит в "Дие" через уведомления. Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре. К тому же ваша предварительная регистрация сразу аннулируется. Услуга будет предоставлена в течение суток" - пояснил Михаил Федоров в Facebook.

Замена водительских прав

Для автомобилистов запускают замену водительского удостоверения через приложение "Дия". Его также смогут доставить домой.

Сервис уже доступен для владельцев ID-карт и пластиковых прав, которые автоматически подтягиваются в приложение. Услуга позволяет восстановить права, если вы их потеряли, испортили или же меняете временные права на постоянные.

Меняться будут как пластиковые права, которые могут доставить на дом. Так и права в "Дие", которыми, к слову, с марта можно пользоваться наряду с пластиковыми.

"До этого времени такой услугой можно было воспользоваться через "Электронный кабинет водителя", и почти 40 тысяч украинцев уже оценили удобство такой услуги. А вскоре мы введем возможность доставки удостоверений водителя прямо вам домой", - рассказал во время презентации замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.

"Є Малятко" для жителей "ЛДНР"

Сервис онлайн-услуг "Є Малятко", который позволяет зарегистрировать рождение ребенка, оформить свидетельство о рождении и выплаты, станет доступным для жителей временно оккупированных территорий.

"С сегодняшнего дня сервис "Є Малятко" станет доступным для жителей временно оккупированных территорий. Важная социальная миссия, ведь украинцы на оккупированных территориях, к сожалению, испытывают дополнительные трудности для получения государственных услуг", - сообщил на презентации первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Также к работе сервиса "Є Малятко" подключилась "Укрпочта". Теперь все родители смогут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении домой после его заказа онлайн.

Оплата админсборов

Можно будет оплачивать онлайн админсборы. Например, при регистрации прав на недвижимость.

Во время презентации отметили, что до этого нужно было получить справку для оплаты в банке, оплатить ее, затем вернуться с квитанцией к регистратору и только потом он мог начать процедуру регистрации.

Через "Дию" можно будет отсканировать QR-код, получить квитанцию на экране и оплатить регистрацию онлайн. После этого данные владельца и квитанция об оплате напрямую подтянутся в реестр.

Пока это доступно в трех городах - Ровно, Одесса, Хмельницкий. Постепенно эту практику планируют масштабировать на всю страну.

Регистрация имущественных прав

Обещают упростить и процесс регистрации имущественных прав на недвижимость. Раньше нужно было прийти к регистратору, получить направление в БТИ, и вновь вернуться к регистратору.

Теперь можно будет заполнить заявление на портале, подтянуть скан копии документов и все запросы в БТИ сформируются без участия гражданина.

Пока такой проект работает в пилотном режиме в Харькове. Со временем его хотят распространить на всю страну.

Регистрация ФОП онлайн

Также с сегодняшнего дня запускают автоматическую регистрацию ФОП в Украине.

Во время презентации Diia Summit 2.0 сообщили, что все необходимые проверки при этом автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр.

"Мы уже вышли из бета-теста и сегодня каждый желающий может собственноручно зарегистрировать ФОП, получив эту услугу" - рассказал замминистра юстиции по вопросам цифровизации Сергей Орлов.

Отметим, что в самом приложении пока этой функции нет, а на портале "Дия" она уже работает.

Кредит на жилье для переселенцев

Переселенцы смогут подать заявку на льготную ипотеку под 3% через "Дию". На портале запускают подачу заявлений на получение кредита на покупку жилья. Это стало возможным благодаря соглашению Кабмина и правительства Германии, которое выделило на эти целы более 20 миллионов евро.

"Примерно 16 июля состоится розыгрыш возможностей и объявление победителей, кто получит право на этот льготный кредит" - анонсировал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Общая площадь жилья, которое можно будет приобрести - 63 кв м на семью. Первый взнос составит 6% от стоимости жилья.

Претендент должен быть платежеспособным, иметь позитивную кредитную историю.

У него не должно быть в собственности жилья на подконтрольной территории. Кредит предоставляется под 3% на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

Квартира должна быть в многоквартирном или одноквартирном жилом доме, который принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более 25 лет назад.

Общая площадь жилья на одного человека — 21 квадратный метр и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.

Предельная сумма кредита не может превышать сумму, полученную путем умножения нормативной площади жилья на предельную стоимость 1 квадратного метра. Стоимость объекта кредитования, превышающая предельную сумму кредита, уплачивается заемщиком за свой счет.

Пока услуга доступна только на портале "Дия", в приложении ее нет.

Местные петиции

В "Дие" появилась возможность регистрировать петиции и голосовать за них на местном уровне. Также в смартфоне можно будет отслеживать все петиции громады.

Пока это действует в 10 городах - Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днепр, Тернополь, Черкассы, Херсон.

В приложении уже появился сервис "Е-демократия", который позволяет владельцам ID-карт просматривать существующие и составлять новые петиции.

Онлайн-разрешения на строительство

С 17 мая на портале "Дія" заработали новые услуги в сфере строительства. Среди них декларация о готовности объекта к эксплуатации, сертификат о готовности объекта к эксплуатации, выдача строительного паспорта.

"Это мощный удар по коррупции в этой сфере" - заявил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

Также до конца этого года в Украине собираются начать выдавать разрешения на строительство онлайн. Это будет возможным при условии принятия специального законопроекта в парламенте.

Что еще планируют в "Дие"

В планах создать отдельную онлайн-систему для нотариусов - "Є Нотаріат". Ориентировочно ее собираются запустить в 2022 году.

Также в Украине хотят развивать онлайн-консультации для предпринимателей. Пока такие услуги оказывают четыре пилотных офлайн-центра в Киеве, Николаеве, Черкассах и Харькове. Географию сбираются расширить и перевести консультации в онлайн-формат.