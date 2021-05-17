В ходе встречи во время министерской сессии Арктического совета (пройдет в Рейкьявике 19-20 мая - Ред.) госсекретарь США Энтони Блинкен может обсудить с министром внутренних дел России Сергеем Лавровым тему строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США сообщает "Интерфакс-Украина".

"Полагаю, что эта тема ("Северный поток 2" - Ред.) может возникнуть на двухсторонних переговорах (с представителями властей Дании - Ред.). И, я думаю, что то же самое относится и к Лаврову", - заявил представитель Госдепа США, который также примет участие во встрече.

По его словам, Госдеп США, как и Конгресс, "очень четко высказали свое мнение о "Северном потоке-2", что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность".

По его словам, встреча Блинкена и Лаврова будет направлена на то, чтобы обсудить работу в областях, где у России и США "есть взаимные интересы".

"Мы не стремимся к эскалации, мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И, я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - сказал чиновник.

Напомним, разрешение на строительство "Северного потока-2" приостановлено до конца мая из-за иска экологов.

Также мы писали о том, что в Минэкономики Германии хотят достроить "Северный поток-2" как можно быстрее.