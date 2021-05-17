По состоянию на утро понедельника, 17 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 136 человек.

Напомним, что 16 мая, в стране было выявлено 3 620 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки уменьшилось на 1 484 человека.

Умерли за отчетные сутки 109 человек (с начала эпидемии 48 184 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 869 человек (с начала эпидемии - 1 864 593 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 104 ребенка и 247 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (190), Ровенской области (182), Сумской области (137), Днепропетровской области (134) и Одесской области (134).

Ранее мы сообщали, что в МОЗ объяснили украинцам, нужно ли принимать разжижающие кровь препараты при вакцинации от коронавируса

Так же мы рассказывали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал слухи о своем назначении главой Минздрава.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - заявил Виктор Ляшко.