В воскресенье 16 мая в Виннице произошло серьезное ЧП. Здесь неадекватный мужчина бросался на улице с ножом на прохожих. В результате атаки ранения получили два человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Анна Олейник, как передает "Суспильне".

Чрезвычайное происшествие случилось на улице Андрея Первозванного. Свидетели атаки неадеквата сразу же вызвали на место ЧП патруль полиции, который и задержал нападавшего.

"По предварительным данным, мужчина (1998 года рождения - Ред.) нанес непроникающие раны лица и руки двум жителям города, которые шли по улице. Им оказали медицинскую помощь. Нарушитель вел себя неадекватно. В настоящий момент выясняется: был ли он в состоянии алкогольного или же наркотического опьянения", - добавили в полиции.

Все обстоятельства этого неординарного события сейчас изучают следователи. Мужчине грозит наказание за хулиганство с применением холодного оружия.

Статья 296 УК Украины (часть 4) предусматривает серьезное наказание за подобное нарушение закона - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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