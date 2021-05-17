В Израиле, в городе Гиват-Зеев вчера, 16 мая, произошла страшная трагедия. Здесь обрушились трибуны в городской синагоге хасидов. Два человека погибли (мужчина 40 лет и 12-летний ребенок - Ред.), а общее число пострадавших по состоянию на утро 17 мая, достигло отметки в 213 человек.

Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

В медицинском центре "Шаарей Цедек" прошли лечение 102 прихожан, семь из которых находятся в тяжелом состоянии, а остальные в легком или среднем состоянии.

Еще в одном госпитале заявили, что к ним поступил 51 пациент, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, 10 - в умеренном состоянии, остальные отделались незначительными ушибами.

Медицинский цент "Хадасса Эйн Керем" принял на лечение 60 пациентов, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии, восемь - в средней степени, а остальные - в легкой.

Видео shiezoli

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Израиле подсчитали выпущенные ХАМАС ракеты, в секторе Газа сообщили о погибших после атак ЦАХАЛ палестинцах.