Рабочих цехов прокатного комплекса металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, который принадлежит компании "Метинвест", остановившей работу металлургических заводов в Италии, переводят на пятидневный режим работы, передает 0629.

"Начальство предлагает людям самостоятельно написать заявления об увольнении, якобы, по собственному желанию или «по соглашению сторон», обещая за это единовременную матпомощь в размере трех окладов. В случае проведения сокращений вопреки законодательству, соответствующие действия руководства комбината будут обжалованы в судебном порядке", - цитирует издание профсоюзных лидеров.

В профсоюзе "Народная солидарность" заявили, что рабочим цехов прокатного комплекса (обжимного, рельсобалочного и крупносортного) "Азовстали" сообщили о грядущем значительном сокращении работников в июле.

В пресс-службе группы "Метинвест" заверили, что сокращение на "Азовстали" не запланировано, однако число рабочих дней сокращается.

"На металлургическом комбинате «Азовсталь» не идет речь о сокращении персонала, - заявили в пресс-службе на запрос журналистов. - Да, действительно, длительный период сохраняется крайне низкий спрос на сортовую продукцию, сортопрокатные цеха из-за низкой загрузки периодически выводятся в простой. Это следствие кризисных явлений на внутреннем и внешнем рынках. Например, загрузка рельсобалочного цеха «Азовстали» в этом году вряд ли превысит 30% от его текущих возможностей. В марте произвели лишь 5,5 тыс. тонн продукции, в феврале – 7,5 тыс. тонн в сравнении с 2010-2015-м, когда цех производил в среднем по 36 тысяч в месяц. Одна из ключевых причин такого падения – потеря внешних рынков. По сути единственным крупным покупателем азовстальских магистральных рельсов осталась «Укрзализныця», которая не обеспечивает заказами мариупольское предприятие ввиду отсутствия системной модернизации железнодорожного полотна в Украине. Кроме того, часть железнодорожного хозяйства «Укрзализныци» оказалась на неподконтрольной территории, как и некоторые крупные шахты, которым тоже нужны свои рельсы для оборудования горных выработок. Текущий портфель заказов преимущественно сформирован внешними заказами, которые больше ориентированы на непрерывно-литую заготовку".

"В связи со сложившейся ситуацией, чтобы не выводить цеха в простой и максимально сохранить коллектив, принято решение об изменении графиков работы – с непрерывного на пятидневный с двумя выходными. Также планируется внутрицеховое укрупнение – объединение крупносортного прокатного цеха с рельсобалочным цехом", - объяснили ситуацию в "Метинвесте".

"Персонал подразделений получил предложения о переходе на имеющиеся вакансии в подразделениях МК «Азовсталь», а также на других предприятиях компании в Мариуполе. Данные переводы возможны без переобучения при наличии подходящей квалификации, а также с возможностью переобучения и сохранения среднего заработка на данный период. Все действия проходят исключительно в рамках законодательства Украины и нормативных актов, а также коллективного договора", - подчеркнули в компании.

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