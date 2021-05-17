Cеть автозаправочных станций KLO после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявила, что возобновляет продажу бензина и дизеля марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel, а также скидки для клиентов.

Об этом говорится на странице компании в Facebook в воскресенье, 16 мая.

"Мы возобновляем продажи VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Понедельник, ужин: мы восстанавливаем все купоны с предыдущими скидками в приложении", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 16 мая, крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО объявили о временной приостановке продажи топлива премиального класса.

Причиной стало введение Кабинетом министров предельного уровня торговой надбавки к средней цене бензина и дизельного топлива.

Позже к бойкоту присоединилась компания SOCAR, а затем и сеть автозаправочных станций KLO.

Вечером в Минэкономики заявили, что максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива, которое предлагается на автозаправочных станциях по более высокой цене, чем социально значимое.

Ранее "Страна" подробно писала, почему АЗС остановили продажи премиум-топлива и чем теперь заправлять авто "для прокачки".