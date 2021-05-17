Силы обороны Эстонии намерены распустить свой военный оркестр в рамках программы сокращения расходов.

Об этом в воскресенье порталу Delfi рассказал пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм.

"Сокращение пройдет при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета. Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдет стороной и Силы обороны", - сказал он.

По его словам, оркестр, который насчитывает 41 участника, распустят уже в сентябре. Всего Силы обороны намерены сократить штат вооруженных сил с нынешних 5 000 до 4 800 позиций.

В первую очередь, реформирование коснется вспомогательных служб, включая референтов, юристов и сотрудников отдела кадров. Военный оркестр и капелланская служба прекратят существование в нынешнем виде.

Такой план сокращений командующий Силами обороны представит министру обороны в начале июня.

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