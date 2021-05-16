Чешский президент Милош Земан рассказал о ходе расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия.

Об этом он заявил в эфире радио "F1".

Как рассказал глава государства, об этой версии ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".

"Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы, наконец, узнали, в чем там дело", — сказал Земан.

Также он рассказал, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а "каждое подозрение необходимо <...> расследовать".

"Сейчас издание Mladá fronta DNES опубликовало интересную статью о том, как те ракетометы во Врбетице остались неповрежденными. Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что около нее существует целый ряд вопросов", — добавил Земан.

Речь идет о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений.

Затем ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция. Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с государства.

Как передает ТАСС, позже министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала сделанное в воскресенье президентом республики Милошем Земаном со ссылкой на нее заявление о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице в 2014 году.

"Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ", - сказала политик.

Напомним, 17 апреля власти Чехии выслали 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются британскими правоохранителями в отравлении семьи экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Спецслужбы полагают, что они могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который произошел в 2014 году.

Затем Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о сокращении посольства России до 5 человек.

Позже президент Чехии Милош Земан в телеобращении заверил, что доказательств причастности российских граждан ко взрывам во Врбетице на данный момент нет. Сенат Парламента Чешской республики в ответ на это намерен инициировать подачу конституционной жалобы на президента страны.