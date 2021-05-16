Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ведомство привлекло старообрядцев, которые живут в тайге, к обучению северных подразделений Сил специальных операций.

Такое заявление глава Минобороны сделал в эфире телеканала "Звезда".

"Мы открыли специальные центры, центры не только выживания... Потому что ведь большинство тех, кто живет вот здесь, в тайге, в степи, в горах, они же не выживают - живут нормальной полноценной жизнью. Во всяком случае я знаю многих таких людей, которые живут в таких условиях. Постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы", - сказал Шойгу.

Он объяснил, что речь идет о тех представителей жителей тайги, которые "могут и дом срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить".

Староверами или старообрядцами называют православных христиан, которые отвергают церковную реформу середины XVII века, проведенную патриархом Никоном. Смысл реформы был в унификации богослужебной традиции и "книжной справе" – исправлении накопившихся ошибок славянского перевода Священного Писания.

Чтобы избежать преследований, они ушли в труднодоступные и малонаселенные места.

Старообрядчество делится на два основных течения: поповцы и беспоповцы. То есть на тех, у кого есть священство, и остальных. По разным оценкам, в России сегодня живут до полутора миллионов староверов. Многие старообрядцы отказываются от паспортов, регистрации, пенсии и различных пособий. В их домах нет телевизоров, микроволновых печей и Wi-Fi, под запретом также алкоголь и сигареты.

Ранее российские военные вслед за американскими и канадскими коллегами провели масштабные учения с атомными подлодками, авиацией и ПВО в Арктике.

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