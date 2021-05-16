Генсек неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар заявил, что авиаудары армии Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в Газе, где находились офисы мировых СМИ, были целенаправленными и являются военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации вечером в воскресенье.

"Целенаправленное нападение на журналистов является военным преступлением. Умышленно уничтожая средства массовой информации, ЦАХАЛ не только наносит неприемлемый материальный ущерб редакциям, но и в целом препятствует освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население", - утверждает Делуар.

По данным "Репортеров без границ" всего пострадали редакции 23 местных и международных средств массовой информации.

Также организация привела хронологию нападений армии Израиля на офисы изданий.

11 и 12 мая - разрушено многоэтажное здание, где базировались 14 изданий и телеканалов;





13 мая - уничтожен дом, где базировались 7 издания;





15 мая - уничтожено здание в секторе Газа, в котором базировались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала Al Jazeera.

"Репортеры без границ" просят прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду определить, являются ли эти удары военными преступлениями", - добавил Делуар.

Напомним, палестинская сторона сообщает о 202 погибших и около 5,6 тысячах раненых за время конфликта, который активизировался 10 мая. В Газе погиб 181 палестинец, 21 араб умер в результате стычек и беспорядков на Западном берегу Иордана.

В свою очередь в армии Израиля заявили, что в результате ракетных обстрелов из сектора Газа с момента начала обострения конфликта погибли 10 человек. Еще полсотни получили ранения.