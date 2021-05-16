Максимальная торговая надбавка, после которого ряд АЗС устроили бойкот, не касается "брендового премиального" топлива, которое предлагается на автозаправочных станциях по более высокой цене, чем социально значимое.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства в воскресенье вечером.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", – говорится в сообщении.

В перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

В Минэкономики также обратили внимание, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ – 20,89 грн/литр, бензина – 25,22 грн/литр.

Напомним, в воскресенье, 16 мая, крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО объявили о временной приостановке продажи топлива премиального класса.

Причиной стало введение Кабинетом министров предельного уровня торговой надбавки к средней цене бензина и дизельного топлива.

Позже к бойкоту присоединилась компания SOCAR, а затем и сеть автозаправочных станций KLO.