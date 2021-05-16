В результате ракетного удара Израиля по одному из центральных районов города Газа минувшей ночью погибли 36 палестинцев, еще около 60 ранены.

Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По официальным данным, среди погибших восемь детей и 12 женщин. В атаке по центральной улице Газы Аль-Вахда, из-за которой были полностью разрушены несколько домов, погибли 15 членов одной семьи. Разбор обломков зданий продолжается до сих пор. В Минздраве Палестины сообщили, что после налета погибли 33 человека.

По данным телеканала Al-Aqsa из-под обломков были извлечены тела трех девочек. Спасатели полагают, что под обломками еще могут находиться пострадавшие.

В ответ на эту атаку палестинские группировки нанесли несколько ударов по Израилю. В ответ армия применяет авиа- и артобстрелы в разных частях сектора Газа.

Тем временем палестинские группировки сообщили, что с 10 мая они выпустили по городам Израиля 3 100 ракет, 450 из них упали и взорвались на территории анклава, не долетев до территории противника, ПВО перехватила 1 210 ракет.

Палестинская сторона сообщает о 202 погибших и около 5,6 тысячах раненых за время конфликта, который активизировался 10 мая. В Газе погиб 181 палестинец, 21 араб умер в результате стычек и беспорядков на Западном берегу Иордана.

Тем временем агентство ТАСС подготовило инфографику, на которой отображены регионы противостояний между палестинцами и армией Израиля (ЦАХАЛ).

В свою очередь в армии Израиля заявили, что в результате ракетных обстрелов из сектора Газа с момента начала обострения конфликта погибли 10 человек. Еще полсотни получили ранения.

Ранее мы писали о том, как сегодня в Восточном Иерусалиме автомобиль под управлением палестинца въехал в толпу сотрудников пограничной полиции, ранения получили семеро правоохранителей. Нападавший был застрелен.