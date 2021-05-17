Открытие Греции с 14 мая для иностранных туристов, в том числе из Украины, может стать "форточкой" для путешественников в другие страны Шенгенской зоны.

На форумах и в соцсетях уже интересуются, как попасть в остальную Европу через Грецию, которая открылась после локдауна первой в ЕС, чем заставила напрячься руководство других стран Шенгена, ведь это решение разрушает целостность шенгенской границы.

Правда, сухопутной границы с другими странами Шенгена греки не имеют. Однако, теоретически, можно отправиться из Греции в государства ЕС самолетом или по морю.

"Сейчас царит неразбериха как по процедурам в аэропортах и морских портах Греции, так и в целом с приближением туристического сезона опасаются хаоса в ЕС. У туристов действительно появилась возможность попасть в страны ЕС из открытой Греции (пограничного контроля в шенгенской зоне нет), что, собственно, повысило напряжённость Афин в отношениях с Брюсселем (особенно с более острожными Францией и Германией), который опасается массового наплыва граждан не-ЕС. Вопрос в том, будут ли сотрудники авиакомпаний и портов проверять наличие оснований для посещения других стран ЕС, но это не пограничники, у них нет таких полномочий. Теоретически они могут это сделать и не пустить на посадку, а вот практически - сомнительно, что кто-то будет этим заниматься. Сейчас авиации после долгого простоя выгодно нарастить пассажиропоток. Поэтому скорее всего Греция станет для многих "перевалочным пунктом" в Европу", - сказал нам источник в дипломатических кругах, знакомый с ситуацией в Афинах.

Греция открылась для украинцев в минувшую пятницу, 14 мая. Правда, официальный документ, в котором значилась Украина, появился только к вечеру, а до этого ситуация была неопределенная, и даже посольство Украины в Греции в утра сообщало, что пока ничего неясно.

"На самом деле ситуация все еще шаткая. Во-первых, формально решение об открытии границ для украинцев является временным и будет действовать 10 дней, то есть до 24 мая. Греческие власти ради спасения турсезона, кончено, хотят продлить разрешение на въезд на все лето, но теоретически границы снова могут закрыть, если не удастся найти понимания с другими странами ЕС. Причина - в возможном массовом наплыве путешественников из не входящих в ЕС стран (и с плохой коронавирусной ситуацией) через греческую границы дальше в Европу. Есть вероятность, что Брюссель будет давить на Афины с целью пересмотра решения об открытии границ. Прошлым летом Греция тоже пыталась открыть границы, но руководство ЕС воспротивилось. Хотя тогда ситуация по ковиду была хуже и еще не прививали. Кроме того, другие средиземноморские страны (Испания, Италия, Португалия), которые как и Греция зависят от туризма, давят на Брюссель, добиваясь большей свободы передвижения и договариваясь об открытии границ напрямую с другими странами. Поэтому есть большая вероятность, что Греция останется открытой", - сказал "Стране" греческий журналист Алексис Папачелас.

Тем временем Брюссель, как пишет Le Monde, предлагает систему "аварийного тормоза", которая она позволит ЕС быстро и согласованно закрыть границы выходцам из стран, где ситуация с коронавирусом резко ухудшится. Поэтому есть мнение, что планировать отдых наперед, например, на июль, все еще рискованно.

Кстати, из-за неопределённости в отношении Греции (все ждали официального решения) украинские туроператоры перенесли чартеры на июнь. Первые рейсы с туристами из Украины в Грецию планируют из 5 городов - Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Туристов будут возить на Крит, Корфу, Афины и Салоники.