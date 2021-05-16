Экс-лейтенант ВМС США Райан Грейвс заявил о встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО), происхождение которых неизвестно.

Об этом говорится в сообщении "CBS News".

По словам Грейвса, он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали "странные и весьма маневренные" неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Как сообщается, наблюдение НЛО происходило на регулярной основе. Грейвс утверждает, что это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года. Бывший лейтенант ВМС США сказал, что пилоты в конечном итоге начали принимать их как должное.

В то время как Грейвс называл эти объекты "угрозой безопасности", другие пилоты, которые видели НЛО, имеют разные мнения о том, что это были за объекты в действительности. Одни предполагают, что это секретные разработки американского правительства, другие, что это некие платформы для наблюдения за предполагаемым противником.

Напомним, в январе текущего года американское ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.

Ранее "Страна" подробно писала о чем говорится в документах об НЛО, рассекреченных ЦРУ.