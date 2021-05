В Восточном Иерусалиме автомобиль под управлением палестинца въехал в толпу сотрудников пограничной полиции, ранения получили семеро правоохранителей.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инцидент произошел на Наблус-роуд в столичном районе Шейх-Джарра в воскресенье, 16 мая. По данным журналистов, водитель въехал во временный контрольно-пропускной пункт и был застрелен одним из правоохранителей.

"Нападение произошло (неподалеку от места), где несколько палестинских семей ожидают выселения в ходе длительной судебной тяжбы за дома, на которые претендуют евреи", - говорится в публикации.

#BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in #SheikhJarrah , Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN

Ramming attack in Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem

Four officers injured the attacker has been shotpic.twitter.com/Z9558KBYlC