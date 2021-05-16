В Восточном Иерусалиме автомобиль под управлением палестинца въехал в толпу сотрудников пограничной полиции, ранения получили семеро правоохранителей.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инцидент произошел на Наблус-роуд в столичном районе Шейх-Джарра в воскресенье, 16 мая. По данным журналистов, водитель въехал во временный контрольно-пропускной пункт и был застрелен одним из правоохранителей.

"Нападение произошло (неподалеку от места), где несколько палестинских семей ожидают выселения в ходе длительной судебной тяжбы за дома, на которые претендуют евреи", - говорится в публикации.

Ramming attack in Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem

Four officers injured the attacker has been shotpic.twitter.com/Z9558KBYlC — 🐺WEEDPUBLICANS🐺 (@fvckcommies) May 16, 2021

Напомним, сегодня в израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги с большим количеством людей. Пострадали около 60 человек.

Инцидент произошел на фоне активизации противостояния между Израилем и Палестиной. Стороны обстреливают друг друга из тяжелого вооружения, в секторе Газа наблюдаются беспорядки.

Также мы сообщали, что все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа.

Ранее "Страна" писала, что покинуть сектор Газа на фоне вооруженного противостояния Палестины и Израиля хотят 120 украинцев. МИД Украины поддерживает с ними связь.