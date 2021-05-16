Завтрашнее заседание фракции "Слуга народа" состоится в 18:15 в КВЦ "Парковый".

Об этом сообщают источники "Страны" в "Слуге народа".

"В целом мы бы хотели, чтобы приехали те министры, которые уходят. А не так, что "все пока, я ушёл, а все остальное - ваши проблемы". Хочется услышать, что именно не так было, почему не получилось. Также хотели бы услышать и увидеть президента. Важно, что он думает, так как это не точечные изменения. Мы же не просто людей меняем, а концепцию. На заседание фракции должен приехать премьер Шмыгаль, и не просто посидеть и сделать вид, что он пришёл, а реально аргументировать и объяснить, зачем нам эти изменения.

Также на заседание хотели бы пригласить вероятных кандидатов на должности министров: Любченко (кандидат на должность министра экономики - Ред.), Кубраков (кандидат на должность министра инфраструктуры - Ред.) и Ляшко (кандидат на должность министра здравоохранения - Ред.). По Криклию - голоса за снятие есть, по назначению Кубракова - тоже. По назначению Любченко похоже, что тоже голоса есть.

Баталии будут серьёзные по МОЗ. Так как нынешний глава МОЗ Степанов сам уходить не хочет и со многими депутатами договорился. Например, группа Павлюка не даёт голоса за его снятие. Но все ещё может измениться. А вот назначить Виктора Ляшко будет крайне сложно, так как по сути за него нет голосов. У него пока перспективы где-то на уровне Витренко. Ляшко надеется, что за него впишется президент. Поэтому важно, чтобы Зеленский все же нашёл время и приехал на фракцию", - сообщил источник.

Напомним, 14 мая главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

По данным наших источников также на следующей неделе хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко.