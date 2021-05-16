Иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий рассказал, нужно ли принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации против коронавируса.

Его слова передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием таких препаратов до или после вакцинации может навредить", - сказал врач.

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