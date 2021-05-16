В МОЗ объяснили украинцам, нужно ли принимать разжижающие кровь препараты при вакцинации от коронавируса
Иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий рассказал, нужно ли принимать препараты, разжижающие кровь, до или после вакцинации против коронавируса.
Его слова передает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот - "профилактический" прием таких препаратов до или после вакцинации может навредить", - сказал врач.
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