Бывшая королева красоты Мьянмы Хтар Хтет Хтет присоединилась к повстанцам и с оружием в руках борется против военной хунты.

Об этом сообщает издание "Daily Star".

По данным газеты, королева конкурса Miss Grand International Хтет представляла Мьянму на конкурсе красоты 2013 года в Таиланде. В соцсетях она опубликовала фото, на котором одета в черную одежду и вооружена автоматом.

При этом, где именно были сделаны фото, неизвестно, однако по данным сингапурской газеты "The Straits Times", она может быть в одном из приграничных регионов Мьянмы, где действуют этнические повстанческие группировки.

По информации агентства "Reuters", в штате Чин на западе Мьянмы продолжаются жесткие столкновения между военными и вооруженными участниками движения сопротивления перевороту. В городе Миндат, около 20 тысяч человек оказались в окружении провластных силовиков.

По словам членов движения "Силы обороны штата Чин" (Chinland Defence Force), военные применяют против населения тяжелое вооружение.

Напомним, в феврале этого года в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента и объявила ЧП на год.

После этого в стране начались протесты в ходе которых военные убили сотни людей.