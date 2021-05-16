В воскресенье, 16 мая, жительница Запорожья провалилась на тротуаре под плитку неподалеку от областной больницы. На помощь ей пришли спасатели.

Об этом сообщает местный портал "Забор".

Инцидент произошел сегодня около 13:00 возле Запорожской областной клинической больницы по адресу Ореховское шоссе, 10.

"На тротуаре под плитку провалилась пенсионерка. Произошло это прямо у входа в больницу", - говорится в публикации.

По словам пострадавшей, она шла в медицинское учреждение, чтобы навестить там своего родственника. Чтобы помочь пенсионерке выбраться из ямы, к ней на помощь поспешили спасатели. Через некоторое время их усилиями женщина была освобождена.

Напомним, недавно асфальт провалился и в Харькове, однако произошло это по вине водителя грузовика, который заблудился во дворах города. В итоге дальнобойщик решил оставить свое авто "ночевать" в яме.

Также мы писали о том, как в сентябре прошлого года во Львове прямо на проезжей части провалился асфальт, а в образовавшуюся яму попал автомобиль Volkswagen. При этом местные жители предполагали, что причиной провала стал ремонт, а водитель проигнорировал дорожные объявления и поехал на аварийный участок.