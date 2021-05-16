В понедельник, 17 мая, в ряд украинских регионов придут град и шквальный ветер, а в Киеве и области ожидаются грозы.

Об этом предупредил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, завтра днем в южных и центральных областях местами ожидаются град и шквалы ветра 15-20 метров в секунду - уровень опасности І, желтый.

В Киеве и Киевской области 17 мая прогнозируются грозы - в этих регионах объявлен аналогичный уровнь опасности.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра на завтра предвещают грозы и сильные дожди на всей территории Украины. В свою очередь спасатели предупреждали о грозе на севере и в центре в субботу, 15 мая.

А по данным народного синоптика Натальи Диденко осадки завтра наиболее вероятны в северной и центральной частях страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Тем временем в прошлом месяце по югу США уже пронеслись масштабные штормы, которые привели к гибели по меньшей мере троих человек. Также стихия обесточила жилища тысяч людей и разрушила несколько зданий по всему региону.