В израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги с большим количеством людей. Количество пострадавших исчисляется десятками человек.

Видео инцидента, произошедшего в воскресенье, 16 мая, опубликовали очевидцы происшествия.

По данным израильской телерадиокомпании Kan, пострадали десятки человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Тем временем онлайн-газета Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила о 60 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.

Данных о погибших в распоряжении израильских изданий пока не было.

Напомним, инцидент произошел на фоне активизации противостояния между Израилем и Палестиной. Стороны обстреливают друг друга из тяжелого вооружения, в секторе Газа наблюдаются беспорядки.

Также мы сообщали, что все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа.

Ранее "Страна" писала, что покинуть сектор Газа на фоне вооруженного противостояния Палестины и Израиля хотят 120 украинцев. МИД Украины поддерживает с ними связь.