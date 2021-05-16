Еще одна сеть автозаправочных станций KLO вслед за компаниями WOG, ОККО и SOCAR объявила о бойкоте решения Кабмина о регулировании цен на бензин. Сеть временно приостановила продажу бензина и дизеля марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook в воскресенье, 16 мая.

Кроме того, клиенты компании лишатся стандартных и дополнительных скидок.

"Из-за введения государственного регулирования цен на топливо мы временно приостанавливаем продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции Всем семь. Теперь максимальная скидка составит — 5 грн/л. Дополнительная скидка при оплате KLO PAY не применяется. Любые скидки по купонам, штрих-кодах или QR не принимаются", — заявили в компании.

Напомним, в воскресенье, 16 мая, сообщалось, что крупные сети автозаправочных станций WOG и ОККО объявили о временной приостановке продажи топлива премиального класса.

Причиной стало введение Кабинетом министров предельного уровня торговой надбавки к средней цене бензина и дизельного топлива.

Позже к бойкоту присоединилась компания SOCAR.