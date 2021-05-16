Украина ожидает поставку 473 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX для работников учебных заведений до конца мая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - написал он.

Как сообщил премьер, ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія".

По его словам, Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие центры вакцинации, а первые такие пункты вакцинации должны открыться в крупных городах.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине сразу после прибытия очередной партии вакцины от COVID-19 производства Pfizer начнется вакцинация работников образования.

Также мы сообщали, что главный санврач Ляшко рассказал, чем и когда будут вакцинировать учителей от Covid-19. По его словам, педагогов от коронавируса начнут вакцинировать прививкой Pfizer примерно с 24 мая.