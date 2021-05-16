Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о регидратации, которая позволяет предотвратить обезвоживание организма во время болезни.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

По его словам, очень часто, когда человек болеет и у него держится высокая температура, организм теряет большое количество жидкости и может случиться обезвоживание. Чтобы такого не случилось используют такой метод лечения как регидратационная терапия или регидратация.

"Регидратирующие средства для перорального приема должны быть обязательным компонентом домашней аптечки" - говорит доктор Комаровский.

Как пояснил медик, существуют два главных способа регидратации — внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный — когда необходимые растворы человек получает через рот в виде раствора, который делается из порошка, таблетки или гранулы. В его составе все необходимые организму вещества.

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Также к своему посту Комаровский прикрепил снимок, на котором показал рецепт от ВОЗ для приготовления раствора для регидратации в домашних условиях.

Напомним, доктор Комаровский объяснил пользу сквозняков во время пандемии коронавируса.

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