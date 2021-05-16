В селе Валява Черновицкой области женщина ударила ножом своего отца во время семейной ссоры, в результате мужчина скончался.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел в субботу, 15 мая. Полицейские получили сообщение о том, что медики констатировали смерть мужчины после приезда на вызов о нанесении телесных повреждений.

По прибытии на место инцидента полицейские выяснили, что в тот вечер между 31-летней местной жительницей и ее 61-летним отцом возник спор. Во время конфликта, женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла мужчине удар ножом в грудь, от чего тот и скончался.

Тело погибшего следователи направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители задержали женщину, ей инкриминируют правонарушение по признаком ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Теперь подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Чернигове полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который бросился на них с ножами в обеих руках.

Ранее мы писали о том, как спортивной площадке одной из школ Новодружеска Луганской области произошел конфликт между двумя мальчиками. Во время стычки один ребенок ударил другого кухонным ножом. В результате пострадавший попал в больницу.