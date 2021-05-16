В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото, сделанное дроном. В кадр попал орлан-белохвост, который наблюдал за тем, как пасутся лошади Пржевальского.

Соответствующее фото опубликовано на странице заповедника в Facebook.

"Когда фотографируешь с дрону – будь готов, что в кадр попадет не только тот, кто бегает по земле, но и тот, кто летает в воздухе. Как на этот раз: кони Пржевальского и орлан белохвостый", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали, как в зону отчуждения пришла весна. Началось цветение многих растений, а птицы и животные выращивают появившееся после зимы потомство.

Кроме того, во время ботанической экспедиции, которая проводилась на территории заповедника, ученые нашли очень редкие растения: прострел луговой (или прострел чернеющий, Pulsatilla pratensis) и сон-траву (или прострел раскрытый, Pulsatilla patens).

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике спасли бобра и показали его видео на свободе в зоне отчуждения.