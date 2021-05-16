Ситуация с автомобильным топливом в Украине развернулась самым неожиданным образом. Не успел Кабмин в пятницу, 14 мая ограничить цены на бензин и дизель (как мы уже писали, торговая наценка не должна превышать 5-7 гривен на литре соответственно, а средние цены будет определять "Нафтогаз" на основании данных Platts CIF NWE), как уже через день, в воскресенье, ряд крупных сетей - ОККО, WOG, Socar, КЛО - заявили, что останавливают продажи своих премиальных марок 95-го бензина и дизеля. Они говорят, что продавать их сейчас - чистый убыток. Так как по решению Кабмина весь 95-й (вне зависимости от приставки премиум или названия) должен стоить не дороже 30,2 грн, а дизель - не дороже 27,89 грн (ставить ценники ниже можно).

При этом, четвертая премиум-сеть, Shell поступила наоборот: она не только не убрала из продажи премиальное топливо V-Power, но и, наоборот, снизила на него ценник до уровня обычного А-95 - 30,19 гривен за литр.

Это нам подтвердили в самой компании и на АЗС на улице Оранжерейной. "Заправляйтесь, V-Power по 30,19 в наличии, если вам, конечно, не бензовоз нужен", — сказал нам заправщик, обескураженный столь активным интересом к их бензину.

Впрочем, непонятно, как долго продлиться распродажа и что будет дальше - где украинские водители смогут заливать "заряженный" бензин и дизель.

"Продавать премиальные марки в нынешних условиях и при таком контроле со стороны государства сетям попросту нет смысла. На этих марках они всегда неплохо зарабатывали, но при наценке в 5-7 гривен и установленной цене такой же как и на обычный 95-й бензин им торговать становится невыгодно", - пояснил нам руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась, почему премиальное топливо практически пропало из украинских АЗС и вернут ли его в продажу.

Как сети "прикручивают" премиальный бензин

С 15 мая сети ОККО, WOG и SOCAR приостановили продажи премиального топлива. Причина - запуск государственного ценового регулирования на нефтерынке.

"С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", - сказано в записи пресс-службы ОККО. Такое сообщение появилось на Фейсбук- странице сети. А буквально через несколько часов похожая новость появилась в Фейсбук другой крупной сети — WOG.

"В связи с обнародованием постановления Кабмина, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang", - говорится в сообщении WOG.

Еще одна сеть, которую принято причислять к премиальным, SOCAR, позже тоже выдала похожую реакцию.

"Как законопослушная компания SOCAR выполняет предписание Кабинета министров. Поэтому 15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива - NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора. Извиняемся за временные неудобства и будем держать вас в курсе дальнейших изменений", - заявили представители сети.

То есть, SOCAR "обрезала" не только премиальные виды топливо, но и бонусы по картам лояльности. Которые у ОККО и WOG пока сохраняются.

Под вечер воскресенья на госрегулировние цен отреагировали и в сети KLO (она не считается премиальной, но там есть брендовое топливо Ventus).

"Из-з внедрения государственного регулирования цен на топливо продажи VENTUS 95 и VENTUS Diesel стали невозможными. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции "Всім сім". Теперь максимальная скидка составит 5 гривен на литре (до этого - 7 гривен - Ред.)", - сообщили в KLO.

При этом цены на бензин А-95 и дизель на этих сетях действительно снизились примерно на 1-1,5 гривен. Как и прописал Кабмин, бензин стоит 30,2 гривен, дизель - 27,99 гривен за литр.

Интересно, что в клиентском мобильном приложении WOG предлагается премиум-бензин Mustang100 по 36,99 гривен за литр. И "Страна" без проблем купила 10 литров этого топлива, оплатив его банковской картой.

То есть, остановка продажи премиального топлива оказалась не такой уже и полной, как заявили сети.

При этом на заправке WOG, куда мы решили заехать, ценники на топливо Mustang обнулены и, как сказал нам заправщик, в продаже его сегодня нет, и непонятно, когда будет.

На ОККО такая же ситуация — на стелле напротив премиальных марок PULLS 95 и PULLS Diesel - нули. Как сказали нам на заправке, ни по топливным талонам, ни по карте постоянного клиента купить это топливо невозможно. "Сняли с продажи, и никто не знает, когда оно снова появится", - сказали нам на заправке.

На заправках SOCAR ценники на премиальное топливо Nano 95 обнулены. Но на сайте есть цена на Nano 98 — 36,22 гривен за литр. Как сказали нам на горячей линии сети, это топливо продается, но не всех заправках (оно есть на АЗС на Столичном шоссе, проспекте Бандеры, улице Богатырской)

То есть, "дорогие" заправки сравнили ценники на обычный А-95 и дизель с планкой Кабмина (бензин - 33,22, дизель - 27,89 гривен), но сняли с продажи премиальное топливо, которое всегда было примерно на 2 гривны дороже "обычного" на этой же сети и до 5 гривен, цены на бензин и дизель среднем по рынку.

При этом можно купить супер-премиальное и супердорогое топливо - 98-Й или сотый бензин, которые на 6-6,5 гривен дороже обычного и примерно на 2-4 гривны - премиального (который из продажи теперь исчез). То есть, водители, которые привыкли заправляться премиум-топливом, теперь будут вынуждены выбирать - переходить на обычное или платить еще дороже и покупать более статусный продукт.

У сети Shell, которая замыкает четверку премиальных сетей, стратегия другая.

Как сообщили нам в компании, они не снимали с продажи свое марочное топливо V-Power, а, наоборот, дали на него скидку. "У нас бензин V-Power и обычный А-95 стоит сейчас одинаково - 30,19 гривен за литр", - сообщили нам в компании. На заправке по улице Оранжерейной в Киеве нам сообщили, что премиальное топливо в наличии есть.

"Будут бодяжить"

Впрочем, какую бы стратегию не выбрали бы сейчас сети в отношении премиальных бензинов, они в любом случае будут отказываться от этого вида топлива, - уверен Геннадий Рябцев.

"Если Кабмин не отменит госрегулирование, а пока таких сигналов нет, продавать премиальные марки невыгодно. Что это за топливо? Речь идет о бензине А-95 и дизеле, по которому сети гарантируют соответствие европейским стандартам качества, а также добавляют туда различные присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики авто. Насколько премиум-топливо лучше обычного на рынке и раньше активно спорили. Есть мнение, что красивые названия "супер-бензинов" - не более чем маркетинговый ход. Который тем не менее, помогал сетям хорошо зарабатывать. Премиальные марки традиционно были высокомаржинальными и это даже помогало сетям закрывать минуса по другим направлениям. При нынешних ограничениях Кабмина по наценкам и средней цене торговать премиальными марками топлива попросту нет смысла", — считает Геннадий Рябцев.

Более того, он говорит, что при отсутствии контроля за качеством автотоплива, заправщики сейчас могут массово начать "оптимизировать топливо" (попросту бодяжить), что приведет к общему снижению качества бензина и дизеля на украинских заправках.

При этом, по словам Рябцева, ценники на топливо в Украине явно завышены - в этом Кабмин прав.

"Скажем, если маржа на тонне топлива в прошлые годы составляла порядка 180 долларов, то сейчас - больше 300 долларов. В ценники сети закладывают свои растущие расходы на развитие. Посмотрите, сколько у нас открывается АЗС, а каждая заправка - это в среднем миллион долларов. Понятно, что эти расходы закладываются в розничные цены. Но вопрос - зачем разрешительные органы пачками согласовывают документы на новые АЗС, куда смотрит государство и почему не отрегулирует рынок на этом уровне. Еще одна тема - серые заправщики. Они оттягают на себя долю рынка, объемы у "белых" продавцов падают, и они пытаются компенсировать потери, накручивая цены. Но государство и тут не замечает ситуацию - хотя Нефтегазовая ассоциация в апреле договорилась с Минэкономики, что снизит цены в обмен на зачистку рынка, последней по-сути так и не последовало. А теперь Кабмин, закручивая гайки легальномиу рынку, еще и дает фору "бодяжникам" - они смогут нарастить свою клиентскую базу", - подытожил Рябцев.