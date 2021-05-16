Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал просьбу бывшей сотрудницы Госдепартамента США, экс-советницы американского президента Рональда Рейгана Сюзанны Масси о получении российского гражданство.

Свое мнение пресс-секретарь высказал в комментарии "РИА Новости".

Он напомнил, что для получения гражданства РФ Масси нужно пройти ряд процедур.

"На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры", — заявил Песков.

Как известно, сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали "женщиной, остановившей холодную войну". С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.

Напомним, ранее Масси в эфире российского телеканала попросила Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ. Она заявила, что ей необходимо оставаться в России, чтобы продолжать свою работу над сближением народов РФ и Америки.

Отметим, что ранее Сюзанна Масси говорила, что президент США Джо Байден в силу своего возраста может не дожить до окончания своего срока. По ее словам, его администрация ничего не знает о России. По ее словам, нынешний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ненавидит Россию.