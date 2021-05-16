Картину Светланы Крюковой с Медведчуком, Кивой и Рабиновичем за $10 000 купил участник санкционного списка
Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова продала свою новую картину под названием "Кавказские пленники или операция "МЫ", посвященную судебному процессу над главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
При стартовой стоимости в $900 картина ушла с молотка за $10 000. Владельцем этой работы стал фигурант санкционного списка Сеяр Куршутов, которого в СНБО назвали одним из топ-контрабандистов (он обвинения отрицает).
На картине в образе героев фильма "Кавказская пленница", которых играет Никулин, Моргунов и Вицин - изображены сам Медведчук и его соратники, нардепы от ОПЗЖ Илья Кива и Вадим Рабинович в помещении суда.
В аукционе приняли участие многие известные лица. В частности, сам Вадим Рабинович, фигурант расследования «Страны» о тайной вип-вакцинации Роман Гольдман, бизнесмен Геннадий Корбан, столичный ресторатор Дмитрий Федотенков, а также, через подставных лиц, один из криминальных авторитетов.
Сеяр Куршутов на последнем этапе обошёл Федотенкова на 1 тыс долларов перебив ставку в $9 тысяч.
Напомним, 15 апреля СНБО принял решение ввести санкции против ряда контрабандистов, среди которых оказался и столичный бизнесмен Куршутов. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел это решение в действие своим указом.
Сам Куршутов в комментарии "Стране" заявил, что санкции против него инициировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ранее мы писали о том, как картину Светланы Крюковой, посвященную погрому на Банковой, за сумму свыше $3 000 купил анонимный представитель украинского истеблишмента. На картине изображен разрисованный радикалами фасад здания Офиса президента. В центре, на фоне надписи "Лох", – человек, похожий на президента Владимира Зеленского.