В понедельник, 17 мая, синоптики прогнозируют в Украине масштабные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

На западной Украине сегодня будут небольшие дожди с грозами. Но это не помешает воздуху прогреться до 18-22 градусов со знаком "плюс". После захода солнца температура остынет до 8-12 тепла.

Похожая ситуация будет и на севере Украины, где воздух прогреется до 19-23 тепла. А вот ближе к вечеру будет от 11 до 13 тепла.

Особенно сильные дожди сегодня пройдут в центральной Украине. Здесь, помимо них, будут также грозы и около 19-24 тепла. А вот вечером столбик термометра покажет от 11 до 15 градусов тепла.

Приморские районы сегодня ждут сильные дожди с грозами и около 20-22 тепла днем и от 11 до 14 по Цельсию ночью.

Немного теплее сегодня будет на востоке Украины. Здесь будет от 26 до 28 градусов тепла, а после захода солнца от 14 до 17 со знаком "плюс". На улице будет дождливо и с грозами.

Как сообщала "Страна", предыдущее похолодание приходило в Украину вместе с циклоном Gregor.

Тогда же из-за циклона на Киев надвинулись опасные метеорологические явления.