В армии Израиля заявили, что в результате ракетных обстрелов из сектора Газа с момента начала обострения конфликта 10 мая погибли 10 человек. Еще полсотни получили ранения.

Об этом сообщил глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин, передает "ТАСС".

"С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни", - сказал он.

Генерал рассказал, что израильские военные противостоят в секторе Газа организованным террористическим армиям, которые ведут ракетные обстрелы городов.

"Израиль имеет дело в секторе Газа с организованными террористическими армиями. Они обстреливают ракетами города", - добавил он.

По словам Гордина, интенсивность обстрелов существенно возросла, а сейчас радикалы из Газы выпускают по южным городам столько же ракет, как и за все 50 дней военной операции "Нерушимая скала", которая была проведена в 2014-м.

Между тем в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. А затем выступили с противоположным заявлением - что могут месяцами обстреливать территорию Израиля.

Мы также сообщали о заявлении министра иностранных дел КНР Ван И, что Китай поддержит Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем. Китайская сторона выразила готовность способствовать урегулированию ситуации.