В субботу, 15 мая, на участке трассы "Мелитополь-Мариуполь" в Бердянском районе Запорожской области произошло столкновение легковушки с микроавтобусов. В результате погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о ДТП поступила спасателям в 18:02 15 мая.

По прибытии на место происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что возле села Нововасильевка машина "LADA Kalina" столкнулась с микроавтобусом "Mercedes-Benz Vito".

В результате аварии погибла женщина-пассажир микроавтобуса, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы в больницы Бердянска. Четверо пассажиров от госпитализации отказались. Водитель и два пассажира легкового авто в инциденте не пострадали.

Спасатели увели пострадавших с места происшествия, передав их медикам "скорой", и смыли с трассы следы разлившегося топлива.

По версии следствия, водитель легковушки 1990 года рождения находился за рулем в нетрезвом состоянии и не предоставил преимущества в ходе движения микроавтобусу, что и привело к аварии.

Мужчина задержан, открыто уголовное дело по признакам ч.3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольное опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Харьковской области на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Также мы писали о том, как под Львовом прямо на трассе сгорел рейсовый автобус. К счастью, жертв ужалось избежать, хотя автобус сильно обгорел.