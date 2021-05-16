Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в очередном этапе форума "Украина 30", который будет проходить с 17 по 19 мая. Тема нового заседания - цифровизация в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что 17-19 мая участники мероприятия, среди которых представители Офиса президента Украины, члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии и отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.

На форуме, в частности, будут подниматься такие темы:

цифровая грамотность и е-образование,

переход к режиму paperless,

цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов.

Также участники обсудят возможности обеспечения равного цифрового доступа для широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.

Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной подписи ДіяID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.

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