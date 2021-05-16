Зеленский в понедельник на форуме "Украина 30" обсудит цифровизацию
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в очередном этапе форума "Украина 30", который будет проходить с 17 по 19 мая. Тема нового заседания - цифровизация в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сообщается, что 17-19 мая участники мероприятия, среди которых представители Офиса президента Украины, члены правительства, руководители профильных ведомств, представители IT-индустрии и отечественные и международные эксперты в сфере диджитализации, будут обсуждать цифровую трансформацию Украины.
На форуме, в частности, будут подниматься такие темы:
- цифровая грамотность и е-образование,
- переход к режиму paperless,
- цифровизация промышленности, природоохранной сферы Украины, строительной отрасли и развитие "умных" городов.
Также участники обсудят возможности обеспечения равного цифрового доступа для широких слоев общества, кибербезопасность и развитие системы защиты персональных данных украинцев.
Кроме того, в рамках форума состоится презентация новых инициатив и продуктов в государственном диджитале, в частности новых е-услуг для водителей и застройщиков, мобильной подписи ДіяID, автоматической регистрации ФЛП без государственного регистратора.
Как сообщала "Страна", в Украине в ближайшие месяцы создадут реестр коллекторов. В НБУ пояснили, что закон, который предусматривает обязательное создание такого реестра, вступит в силу 14 июля.
Также мы рассказывали, что Кабмин ввел госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива, и прогнозировали, какими будут цены в мае.