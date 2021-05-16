В столице Литвы Вильнюсе прошел масштабный митинг в рамках "Большого марша в защиту семей" против однополых браков. На мероприятие пришли около 10 000 человек.

Об этом сообщает Delfi.

В Литве в рамках введенных, как и во многих других странах, коронавирусных ограничений запрещены какие-либо массовые собрания. Однако марш был заявлен как политический митинг, на который ограничения не распространяются.

В своих выступлениях со сцены собравшиеся активисты призывали защищать традиционную семью, а также противиться ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Участников акции просили собраться у здания литовского парламента, когда там будут обсуждать закон об однополом партнерстве. Закон предлагает предоставить однополым парам права на признание наследства, совместное владение имуществом и изменение фамилии.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия и Эстония объявили войну однополым бракам. Мы разбирались, почему и что это значит для Евросоюза.

Мы также писали, что 15 декабря 2020 года парламент Венгрии принял закон, согласно которому усыновление ребенка однополой парой стало практически невозможным.