Экс-советница президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу и бывшая сотрудница Государственного департамента Сюзанна Масси обратилась к президенту России с просьбой помочь ей получить российский паспорт. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", - сказала американка.

Она предположила, что на родине, скорее всего, ее назовут предательницей и будут говорить, что она "против Америки". Масси указала, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и США, поэтому хочет продолжить свое дело.

Ранее Сюзанна Масси отмечала, что президент США Джо Байден в силу своего возраста может не дожить до окончания своего срока. По ее словам, его администрация ничего не знает о России. По ее словам, нынешний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ненавидит Россию.

Сюзанну Масси прозвали "женщиной, остановившей холодную войну". Во времена Рейгана с ее подачи руководство страны пересмотрело отношение к СССР как к "империи зла".

Видео: youtube.com/СЕГОДНЯ

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