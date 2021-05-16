В понедельник, 17 мая, в Украину вместе с циклоном придут дожди, грозы и похолодание.

Об этом написала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северной и центральной частях страны, а также в Одесской и Николаевской областях.

Восточная часть и большинство западных областей в понедельник ждет в основном сухая погода.

Что касается похолодания, то оно больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области.

Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17...+22 градусов. А вот в восточной части, на юге, кроме Одесской области, в Днепропетровской и Сумской областях еще побудет - лето воздух прогреется до + 23...+29 градусов.

В Киеве 17 мая тоже немного похолодает.

"Киевляне! Наслаждайтесь замечательным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем где-то +18...+20 градусов. Так что сегодня сачки в руки - и за бабочками. И не забудьте какую-нибудь панамку на голову - солнце!" - призвала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", предыдущее похолодание приходило в Украину вместе с циклоном Gregor.

Тогда же из-за циклона на Киев надвинулись опасные метеорологические явления.