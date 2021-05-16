В Харьковской области на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика. Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и иногда терял сознание.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы", - говорится в сообщении.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", подо Львовом прямо на трассе сгорел рейсовый автобус. К счастью, жертв ужалось избежать, хотя автобус сильно обгорел.

Мы также писали, что под Харьковом автобус, который вез пассажиров из Луганска в Киев, насмерть сбил женщину.