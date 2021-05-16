В сети появились первые кадры из нового кинофильма "Золушка", снятого американской женщиной-режиссером Кэй Кэннон.

Об этом сообщает BBC.

Золушку в картине играет 24-летняя кубинско-американская певица Камила Кабельо. А роль феи-крестной отдали 51-летнему актеру и певцу Билли Портеру, который является открытым геем.

"Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере, я так его играю. В магии нет гендера. Думаю, новое поколение к такому готово. Дети – готовы. Это взрослые тормозят", - прокомментировал Портер оригинальное прочтение образа.

Состав актеров огласили еще в 2019 году, но теперь зрители окончательно убедились, что фею действительно сыграет 51-летний темнокожий гей.

Напомним, сюжет популярной сказки о Золушке интерпретируют с учетом новых ценностей разнообразия и равенства уже далеко не первый раз. Например, осенью стало известно, что издательство Disney выпустит книгу о Золушке с лишним весом, ставшую иконой бодипозитива.

А в Венгрии вышел обновленный сборник старых сказок, где Золушка стала смуглым парнем-геем, который находит своего принца.