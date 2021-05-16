В Украине сразу после прибытия очередной партии вакцины от COVID-19 производства Pfizer начнется вакцинация работников образования. В Минздраве обнародовали алгоритм записи педагогов на эту процедуру.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно дорожной карте по внедрению вакцины от COVID-19, работники сферы образования являются приоритетной группой защиты. С 14 апреля прививают педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого используют китайскую вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Работников образования, которые привлечены к проведению ВНО, вакцинируют организованно мобильными бригадами. Список желающих вакцинироваться формирует руководитель учреждения образования и передает его в департаменты здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Они, в свою очередь, передают списки региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего планирования выезда мобильной бригады.

Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 решением оперативного штаба Минздрава. Украина ожидает вакцину Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX в ближайшее время.

Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19:

Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.

Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.

Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в учебное заведение. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Ранее "Страна" приводила статистику заражений коронавирусом и числа вакцинаций за последние сутки.

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