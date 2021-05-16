Стало известно, как в Украине будут вакцинировать работников сферы образования
В Украине сразу после прибытия очередной партии вакцины от COVID-19 производства Pfizer начнется вакцинация работников образования. В Минздраве обнародовали алгоритм записи педагогов на эту процедуру.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Согласно дорожной карте по внедрению вакцины от COVID-19, работники сферы образования являются приоритетной группой защиты. С 14 апреля прививают педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого используют китайскую вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech.
Работников образования, которые привлечены к проведению ВНО, вакцинируют организованно мобильными бригадами. Список желающих вакцинироваться формирует руководитель учреждения образования и передает его в департаменты здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций. Они, в свою очередь, передают списки региональным координаторам по вакцинации для дальнейшего планирования выезда мобильной бригады.
Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 решением оперативного штаба Минздрава. Украина ожидает вакцину Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX в ближайшее время.
Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19:
- Работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования обращаются к руководителям учебных заведений.
- Руководители учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования формируют и направляют списки в органы управления образованием местных советов. Органы управления образованием местных советов предоставляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
- Руководители учреждений профессионального (профессионально-технического) и профессионального образования направляют списки департаментам (управлениям) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций.
- Департаменты (управления) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
- Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения областных, Киевской городской государственных администраций.
- Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.
- Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в учебное заведение. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.
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