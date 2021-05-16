Днем в воскресенье, 16 мая британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224 вошел в Черное море. Программа пребывания судна в водах моря пока не известна.

О его прибытии сообщает "Думская".

HMS Trent - один из новейших кораблей британского Королевского флота, введенный в его состав в августе 2020 года. Длина судна составляет 90 метров, ширина - 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение - 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. В экипаж входят 60 моряков.

Вооружение корабля состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mк44. На корабле есть и вертолетная площадка, которая может принять вертолет типа "Мерлин".

Как сообщала "Страна", чуть менее недели назад американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton впервые за 13 лет зашел в порт Одессы. Ему навстречу вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". Суда вместе провели маневры более чем в 100 милях от Одессы.

Также мы писали о том, как корабли России наблюдали за встречей в Черном море военных судов США и Украины.