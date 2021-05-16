Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС, чтобы на нем обсудить резкое обострение давнего конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник. Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", - говорится в записи.

Ранее, как писала "Страна", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность израильским авиаударом по жилому высотному зданию в секторе Газа, где располагались офисы СМИ. Совбез ООН соберется сегодня, чтобы обсудить положение дел в Израиле.

Между тем в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. А затем выступили с противоположным заявлением - что могут месяцами обстреливать Израиль.

Мы также сообщали, что министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддержит Палестину на фоне обострения конфликта с Израилем. Также китайская сторона выразила готовность способствовать урегулированию ситуации.