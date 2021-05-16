Мошенники, пользуясь изменением условий пользования WhatsApp, начали рассылать пользователям мессенджера "письма счастья". В них требуется выполнить некоторые условия под угрозой того, что мессенджер станет платным.

Об этом сообщает РИА Новости.

С 15 мая вступили в действие новые правила конфиденциальности WhatsApp. В соответствии с ними в материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунтов, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.



После этого пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. А чтобы этого не произошло, нужно переслать эту информацию 10 контактам. Причем стоимость одного СМС составляет 0,01 евро.

"Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет", - говорится в сообщении аферистов.

Это называется "письма счастья" - своеобразная ловушка для мозга, сказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, раньше "письма счастья" запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.



"Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах "сарафанного радио" и "вирусного маркетинга". Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и, тем более, реагировать на них не стоит", - заявил Бедеров.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие ограничения вступят в силу для пользователей WhatsApp, не принявших нового соглашения.

Также мы писали, что по мнению Павла Дурова из-за таких изменений пользователи WhatsApp поменяют его на Telegram.