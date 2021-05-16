В воскресенье, 16 мая, в распоряжении журналистов появилась часть списка "воров в законе", против которых Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции на своем заседании в пятницу.

Список опубликовал сайт Delo.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В списке, попавшем в руки журналистов, значится известная в криминальном мире личность - Поликарп Джанелидзе, которого короновали в Киеве в 2007 году. Также в перечень попал Коба Шемазашвили (он же Коба Руставский), которого задерживали в ресторане "Сейф" в 2011 году и позже экстрадировали в Испанию.

В списке есть Армен Хачатрян по кличке "Армен-Хохол", чей профайл есть на "Миротворце". Его подозревают в "осознанном участии в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Часть списка "воров в законе" выглядит следующим образом:

Алиев Гилани Шамсудинович, 08.08.1974г.р.;

Асатрян Эдуард Сергеевич, 14.09.1968г.р.;

Асоян Нодари Жоржикович, 04.04.1973г.р.;

Асхабов Хасан Магомедович, 13.02.1995г.р.;

Ахмадов Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966г.р.;

Ашумов Глеб Эльбрусович , 05.03.1982г.р.;

Бабаев Александр Тофикович, 03.09.1979г.р.;

Бекаев Омар Минкаилович, 02.02.1957г.р.;

Герлиани Давид Нугзарович, 25.06.1972г.р.;

Глонти Серго Семенович 27.09.1971г.р.;

Горадзе Миндия Гурамович, 14.12.1981г.р.

Джамбулатов Руслан Адамович, 19.10.1988г.р.;

Джамбулатов Рустам Адамович, 13.10.1984г.р.;

Джанелидзе Поликарп Автандилович 27.07.1974г.р.;

Джачвлиани Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;

Динаборский Роберт Богданович 01.08.1977г.р.;

Дукузов Магомед Идрисович, 11.04.1978г.р.

Иманали Андрей Михайлович, 22.06.1971г.р.);

Исаев Имран Абдулбакиевич , 24.02.1976г.р.;

Ислангириев Апти Магомедович, 26.07.1970г.р.;

Катамадзе Реваз Джондоевич, 28.02.1974г.р.;

Кипиани Вахтанг Демурович, 21.09.1978г.р.

Кухилава Антимоз Хухутович, 04.10.1956г.р.;

Лисенко Сергей Иванович, 31.08.1954г.р.;

Лобжанидзе Георгий Шакроевич, 08.09.1971г.р.;

Муртазов Заур Алхизурович, 14.08.1986г.р.;

Недзельский Андрей Степанович, 01.03.1973г.р.;

Озманов Давид Шалвович, 07.12.1970г.р.;

Олийник Сергий Александрович, 05.04.1973г.р.;

Орагвелидзе Кахабер Тристанович, 24.08.1973г.р.;

Паюбшин Виктор Михайлович, 13.09.1958г.р.;

Русан Василий Александрович, 19.06.1974г.р.;

Саргсян Арташес Аветикович, 07.12.1975г.р.;

Саргсян Хорен Карленович, 23.08.1977г.р.;

Саркисян Армен Нагапетович, 22.09.1978г.р.;

Сусоев Ибрагим, 24.07.1978г.р.;

Хачатрян Армен Альбертович, 04.07.1977г.р.;

Хмелидзе Георгий Гивиевич, 12.12.1960г.р.;

Цикоридзе Рамаз Лериевич, 12.06.1972г.р.;

Чарая Тенгиз Автандилович, 10.04.1982г.р.;

Чхартишвили Паата Константинович, 01.10.1970г.р.;

Шемазашвили Коба Шалвович, 17.01.1974г.р.;

Шеремет Валерий Андреевич, 11.11.1949г.р.;

Ясагов Адлан Умарович, 04.06.1982г.р.

Напомним, СНБО 14 мая после месячного перерыва собрался на заседание и ввел новый пакет санкций. Самая крупная группа, которая под них попала - это воры в законе и криминальные авторитеты. Им заблокировали все активы в Украине и запретили въезжать в страну. При этом список из около 700 фамилий пока не опубликован.

Кроме того, после заседания СНБО президент Владимир Зеленский также анонсировал проверки государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.